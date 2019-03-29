Tatlı'dan Milli Sporcu Unvanı Alan Öğrencilere Ziyaret

Kaynak: AA

Malatya Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, milli sporcu unvanı alan öğrencilerle bir araya geldi.Tatlı, kentte bulunan Malatya Spor Lisesini ziyaret ederek, öğrenciler ve okulun çalışmaları hakkında bilgi aldı.Avrupa ve Balkanlar'da düzenlenen uluslararası şampiyonluk müsabakalarına katılarak milli sporcu unvanı alan öğrencileri tebrik eden Tatlı, öğrencilerle bir süre sohbet etti.Tekvandoda 8, badmintonda 1, yürüyüşte 5, tırmanışta 2 olmak üzere 16 öğrenci, milli sporcu unvanı almaya hak kazandı.Ziyarete, Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Bulut ve Battalgazi İlçe Şube Müdürü Sedat Katıksız da katıldı.