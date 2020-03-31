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Tatlı üreticilerinden sağlık çalışanlarına baklavalı teşekkür

Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği (BAKTAD), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede büyük fedakarlık gösteren sağlık çalışanlarına baklavayla teşekkür etti.

31.03.2020 14:16 | Son Güncelleme: 31.03.2020 14:36
Tatlı üreticilerinden sağlık çalışanlarına baklavalı teşekkür
Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği (BAKTAD), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede büyük fedakarlık gösteren sağlık çalışanlarına baklavayla teşekkür etti.
BAKTAD'ın açıklamasına göre, dernek tarafından koronavirüsle mücadelenin sürdüğü bu zorlu dönemde, gece gündüz çalışarak salgının en az zararla atlatılması için canını dişine takan sağlık çalışanlarına baklava dağıtıldı.
Üyeler tarafından hazırlanan 110 tepsi baklava, tüm hijyen önlemini alan görevliler tarafından Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Burada sağlık çalışanlarına baklava ikram görevliler, kendilerine gösterdikleri fedakarlık için teşekkür etti.
"Onlar için ne yapsak azdır"
Açıklamada görüşlerine yer verilen BAKTAD Başkanı Mehmet Yıldırım, böyle zamanlarda sağlık çalışanlarının değerinin daha iyi anlaşıldığını belirtti.
Hastane personelinin dişini tırnağına takarak gece gündüz demeden salgının en az zararla atlatılması için çabaladığını kaydeden Yıldırım, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Bu zorlu süreçte canla başla çalışan, salgına karşı en büyük fedakarlığı yapan sağlık çalışanlarımıza karşı ne yapsak azdır. Her zaman ihtiyaç duyduğumuz sağlık çalışanlarının önemini şu an daha iyi anlıyoruz. Böylesine cefakar sağlık çalışanlarımızın ağzını bir nebze tatlandırmak için baklava ikram ettik. Onlar için ne yapsak azdır. Biz de dernek olarak karınca kararınca böyle bir ikramda bulunmak istedik. Aynı zamanda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da çağrısına bir nebze cevap vermiş olduk."
Yıldırım, dernek üyelerinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından başlatılan kampanyaya maddi katkı da sunabileceğini aktardı.
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Kaynak: AA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Sadi Konuk, Bakırköy, Güncel
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