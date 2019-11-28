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Tatlıcıların şerbette kullandıkları şekere dikkat

Diyarbakırlı tatlı ustası, kent genelinde tatlıların şerbetinde az maliyeti nedeni ile glikozun tercih edildiğini belirterek, bunun insan sağlığına zararlı olduğunu söyledi.

28.11.2019 10:15 | Son Güncelleme: 28.11.2019 10:21Tatlıcıların şerbette kullandıkları şekere dikkat
Diyarbakırlı tatlı ustası, kent genelinde tatlıların şerbetinde az maliyeti nedeni ile glikozun tercih edildiğini belirterek, bunun insan sağlığına zararlı olduğunu söyledi.

Sıtkı Usta Tatlıcıları işletmecisi Diyarbakırlı tatlı ustası Mehmet Altunbay, tatlı yapımında kullanın şerbete dikkat çekti. Genelde maliyetin az olması nedeni ile glikozun kullanıldığını kaydeden Altunbay, kendilerinin bunun yerine şeker pancarından üretilmiş toz şeker kullandıklarını söyledi. Tatlı şerbetinin hazırlanması ve kullanılan malzemeler hakkında bilgi veren Altunbay, yaptıkları tatlıda herhangi bir katkı maddesi kullanmadıklarını vurguladı. Altunbay, " veya bezelye gibi maddeleri ürünlerimizde kesinlikle kullanmıyoruz. Tatlılarımıza toz şeker ve sudan başka hiçbir şey katmıyoruz. Kadayıfın şerbetini bu şekilde hazırlıyoruz. Kadayıfın içine un, yağ, şeker giriyor, bundan başka bir şey kullanmıyoruz. Fıstık ve ceviz isteğe bağlı kullanıyoruz. Fıstığı Gaziantep'ten alıyoruz, ceviz ise Van'dan Bahçesaray'dan gidip alıyoruz yerli ceviz kullanıyoruz. Doğal ürünler kullanmaya çalışıyoruz. Fıstığı biz bütün şekilde alıyoruz. Toz fıstık almıyoruz herhangi bir katkı maddesi olmasın diye. Fıstığı alıp biz kendimiz öğütüyoruz. Şeker ise başka yerde glikoz kullanıyorlar, daha az maliyetli daha zahmetsiz bir şekilde hazırlanıp veriliyor ama onlar sağlıksız. Şeker hastaları yediği zaman daha kötü oluyor. Biz şeker pancarından toz şeker kullandığımız için az bir şekilde tükettikleri zaman hiçbir sıkıntıda yaşamıyorlar şeker hastaları. Birde biz şeker hastalarına özel hurma şekerinden ürettiğimiz diyet kadayıf üretiyoruz. Onunla şeker hastalarına her hangi bir sorun olmuyor. Toz şeker kullanıldığı zaman sağlığa zararı olmuyor. Glikozla üretilen tatlılarda şekerleme yapmıyor 1 ay kalsa da tatlıda şekerleme yapmıyor. Ama doğal şekerden üretildiği zaman 1, 2 gün içerisinde, 3 gün içinde şekerleme yapıyor. Şekerleme yapan tatlı doğal tatlıdır. Uzun süre şekerleme yapmıyorsa tatlı içerisinde katkı maddesi ya da glikoz vardır. Normal şekerli tatlı yediğimiz zaman boğazınızda yanma olmaz. Tatlı yedikten sonra glikozlu tatlıda boğazınızda hafif yanma, ekşime gibi rahatsızlıklar veriyor. Bizim kullandığımız şekerde herhangi bir kimyasal madde yok. Sadece şeker pancarından üretilen toz şeker ve su kullanıyoruz" dedi. - DİYARBAKIR

Glikoz, Güncel

Kaynak: İHA

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