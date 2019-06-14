14.06.2019 11:33
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Tatlıkuyu Vadisi 2. etabına 3 bin ağaç dikildi

Tatlıkuyu Vadisi 2. etabına 3 bin ağaç dikildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden Tatlıkuyu Vadisi 2. etabına 3 bin adet ağaç dikildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden Tatlıkuyu Vadisi 2. etabına 3 bin adet ağaç dikildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Gebze'ye yapılan Tatlıkuyu Vadisi mesire alanının ikinci etabında çalışmalar sürüyor. Birinci etabıyla vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Tatlıkuyu Vadisi'nin ikinci etabı tamamlandığında Gebze'nin en büyük parkı olacak. Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan çalışmalar kapsamında Tatlıkuyu 2. etaba farklı türde 3 bin ağaç dikimi gerçekleştirildi.

Bölgede devam eden çalışmalar kapsamında 14 adet altıgen kamelya yapımı tamamlandı. 2. etaba yüzeysel akış ve yağmur sularının terfisi için 650 metre büyük ve 400 metre küçük V kanal yapılıyor. Çalışmaların ardından 2. etap içerisine Japon kamelya ve masalar da yerleştirilecek. Mescit ve WC binalarının da inşa edildiği alana otoparkta yapılacak. Alanda vatandaşların rahat spor yapabilmesi için 2 ayrı yerde fitness aletlerinin bulunacağı spor alanı da yer alacak.

Tatlıkuyu Vadisi 2. etabında çocuklar da unutulmadı. Çocukların gönüllerince eğlenebilmesi amacıyla büyük bir çocuk oyun grubu yapılacak. Oyun grubunun karşısına ise vatandaşların oturabileceği amfi alanı yapılacak. - KOCAELİ
Kaynak: İHA
Bahçe, Gebze, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Yaşam

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