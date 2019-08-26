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Tatlıses'e memleketinde sevgi seli

Memleketi Şanlıurfa'yı ziyaret eden ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, vatandaşlar tarafından sevgi gösterileriyle karşılandı.

26.08.2019 17:06 Tatlıses'e memleketinde sevgi seli
Memleketi Şanlıurfa'yı ziyaret eden ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, vatandaşlar tarafından sevgi gösterileriyle karşılandı.

Şanlıurfalı ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, temaslarda bulunmak için memleketi Şanlıurfa'ya geldi. Bu kapsamda Büyükşehir Belediye Başkanlığını ziyaret eden Tatlıses, daha sonra bina girişindeki aracına doğru yürüdü.

İmparator sesleri yükseldi

Tatlıses'i fark eden hemşehrileri aracın yanına koştu. Ünlü sanatçı ilgi karşısında aracına binmekten vazgeçti. Tatlıses, kavurucu güneş altında bekleyerek vatandaşların sevgi seline el sallayarak karşılık verdi. Bir vatandaş da ellerini açarak Tatlıses için dua etti. "İmparator" tezahüratları altında vatandaşların yoğun ilgisi sonrası aracına binen Tatlıses, bölgeden ayrıldı. - ŞANLIURFA

İbrahim Tatlıses, Şanlıurfa, Magazin

Kaynak: İHA

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