Tatlıses'e memleketinde sevgi seli

ŞANLIURFA - Doğduğu topraklara gelen Şanlıurfalı ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, vatandaşlar tarafından sevgi seline uğradı. Şanlıurfalı ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, bir dizi temaslarda bulunmak için memleketi Şanlıurfa'ya geldi. Bu kapsamda Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığını ziyaret eden Tatlıses, daha sonra bina girişindeki aracına doğru yürüdü.İmparator sesleri yükseldiTatlıses'i yoldan geçen Urfalı hemşerileri fark ederek yanına koştu. Ünlü sanatçı ilgi karşısında aracına binmekten vazgeçti. Kavurucu güneş altında bekleyerek vatandaşların sevgi seline el sallayarak karşılık veren Tatlıses'e herkes alkış tuttu. Bir vatandaşta ellerini semaya kaldırarak uzun süre Tatlıses'e dua etti. "İmparator" tezahüratları altında vatandaşların yoğun ilgisi sonrası aracına binen Tatlıses, bölgeden ayrıldı.

Kaynak: İHA