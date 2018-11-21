Tatmin Arıyoruz

Bugün ne yapılabilir ' Ay Boğa burcunda büyürken olayların maddi boyutuna ve pratikliğine bakmak durumundayız. Bugün toprakla ilgili ya da doğrudan cebimizi ve maddi değerleri ilgilendiren olaylarla daha çok ilgilenebiliriz. Aynı zamanda keyif aramak ve hoşluk yaratmak için de yüksek bir farkındalık söz konusu. Sanatsal bir konuda güzel sonuçlar elde edebiliriz. Fikirlerimizi de yapıcı yönde kullanabiliriz. Nelerden kaçınmalı ' Bugün biraz yavaşlama söz konusu olabilir. Emin olmak için sanki daha fazla zamana ihtiyacımız var. Sabah
saatlerinde kararlı davranabiliriz. Dolunay yaklaşırken, değer verdiğimiz, önemli gördüğümüz konular üzerinde sonuca gitmek istiyoruz. Öğle sonrasında toprağa ait konular, iş hayatında istikrar ve sorumluluklar daha olumlu biçimde vurgulanıyor.
Sabah
21 Kasım 2018 Çarşamba 15:03