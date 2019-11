TATSO 14. Olağan Genel Kurulu Berlin'de yapıldı

Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO) 14. Olağan Genel Kurulu Berlin 'de gerçekleştirildi. Türkiye 'nin Berlin Büyükelçiliğinde gerçekleştirilen Türk - Alman Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO) 14. Olağan Genel Kurulu'nda konuşmacılar önemli mesajlar verdi. Davetliler arasında yer alan AB Komisyonu Eski Başkan Yardımcısı Günter Verheugen, Türkiyesiz AB'nin geleceğinin olmadığını söyledi. Genel kurul çerçevesinde önce yeni yönetim kurulu seçildi. Ana ve yedek yönetim kurulları seçildi, denetçiler belirlendi. İkinci bölümde ise daha geniş bir katılımla TATSO'nun kuruluşunun 15. yıl dönümü kutlandı. Bu bölümde ev sahibi olarak ilk sözü alan Türkiye'nin Berlin Büyükelçi Ali Kemal Aydın, Türkiye AB ilişkilerinin yeniden canlandırılması gerektiğini söyledi. Aydın, "Bir yandan uluslararası planda çok taraflılığı güçlü şekilde savunurken diğer taraftan ikili düzeyde Türkiye ve Avrupa Birliği arasında kesintiye uğrayan entegrasyonun derinleştirilmesinde yeniden ivme kazandırılması önem kazanmaktadır. Bu nedenle medyanın günlük başlıklarının ötesine bakabilmek, hamleleri büyük resmi görerek yapmamız daha doğru olacaktır" dedi."Türkiye'nin potansiyeline hep inandık"Büyükelçi Aydın'ın konuşmasından sonra Türk Alman Ticaret ve Sanayi Odası (TD-IHK) Başkanı Rolf König söz aldı. Ekonomik alanda Türkiye'nin potansiyeline duydukları güvene vurgu yaparak konuşmasına başlayan König, "1989 yılında yatırım amaçlı Türkiye'ye gittiğimizde, Almanya'daki meslektaşlarımız ucuz iş gücü için gittiğimizi sandılar. Bizi anlamamışlardı o zamanlar. Biz üç ayaklı bir stratejik hedefle Türkiye'deydik. Önce ilk 5 sene sadece Türkiye pazarı için ürettik. İkinci aşama olarak Türkiye'deki işletmelerimiz başka ülkelere ihraç etmeye başladı. Üçüncü aşama olarak da Türkiye'deki işletmelerimiz başka ülkelerde işletme kurmaya başladı. Biz Türkiye'deki potansiyeli biliyorduk ve bundan hep emin olduk" ifadelerini kullandı."Dostluğumuzun temelleri sağlamdır"TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu'da yaptığı konuşmada, Türk Alman ilişkilerinin zaman zaman sınandığını ve köklü bir geçmişe dayanan iki ülke arasındaki dostluğun her zaman kazandığını belirtti. Hisarcıklıoğlu, bu sağlam dostluğun uzun vadede iki ülke ekonomisine geniş bir alanda birlikte çalışma olanakları sunduğunun altını çizdi. Almanya'nın, Türkiye'nin en önemli ticari ortağı olduğunu hatırlatan TOBB başkanı "Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği olarak gerek Alman Türk, gerek Türk Alman odalarına destek vermeye devam ediyoruz. Her iki yapıda da Türk ve Alman firmaları aynı çatıda bir araya geliyorlar. İş insanlarımıza önemli hizmetler sağlıyorlar. Bu süreçte odalarımızın hizmet kapasitelerini geliştirmeleri de bizleri çok mutlu ediyor. Türk Alman dostluğunun uzun bir tarihi ve geçmişi vardır. Türk Alman dostluğu tarih boyunca çok ciddi sınamalara ve meydan okumalara birlikte karşı durmuştur. Dostluğumuzun temelleri sağlamdır. Bu sağlam temeller iş dünyası olarak bize gelecekte ikili düzeyde, gerek Ortadoğu, Orta Asya, Avrupa ve genel anlamda da dünya çapında geniş çalışma alanları sunmaktadır. Günlük, güncel ve konjonktürel gelişmeler ilişkilerimizin sağlamlığına zarar veremez. Görüş farklılıklarımız bizim için daha fazla diyaloğa ihtiyaç duyduğumuz anlamına gelmelidir. İlişkilerimizin iktisadi boyutu da sağlamdır ve Almanya Türkiye'nin en önemli ticaret ortağıdır. Turizmde en önemli partnerlerimiz arasında Almanya yer almaktadır. Yine Almanya Türkiye'nin en önemli yatırımcı ülkesidir. Baktığımızda Almanya'nın işi Türkiye'de o kadar kolay ki. Türkiye'de bugün hangi ilçeye gitseniz, hangi köye gitseniz Almanya'yla ilişkili olan bir aile muhakkak bulursunuz. Almanya'nın Türkiye'nin her bir tarafında dostu var. Bizim Almanya'da 3,5 milyon vatandaşımız var ki bunların çoğunluğu da Alman vatandaşı. Aslında onlar iki ülke arasında bir köprü. Onların Alman toplumuna ve Alman ekonomisine de entegre olmasıyla da gurur duyuyoruz" dedi."Türkiye'siz AB'nin geleceği yok"TATSO'nun davetlileri arasında yer alan AB Komisyonu Eski Başkan Yardımcısı Günter Verheugen de yaptığı açıklamada "Görevdeyken, AB genişleme süreci sonuç raporunda, Türkiye'nin üyelik süreci görüşmelerinin devam ettirilmesini tavsiye ettiğim için gururluyum" dedi. Verheugen, Türkiyesiz Avrupa Birliği'nin geleceği olmadığını belirtti. Eski AB Komisyonu Başkan Yardımcısı, "Bugün, on beş sene sonra Türk Alman ilişkilerini düşündüğümüzde şunu görüyoruz; Türkiye, ekonomik, ticari ve kültürel alanda şüphe götürmeyecek şekilde Avrupa'ya aittir ve Türkiye batı bloğunun vazgeçilmez direklerinden biridir. Bunu altını çizerek tekrar söylüyorum, çünkü bence Türkiyesiz bu birliğin geleceği yok" ifadelerini kullandı.Konuşmaların ardından yeni yönetim kurulu üyelerine ve konuşmacılara çeşitli hediyeler takdim edildi. Genel Kurul ve yıl dönümü resepsiyonu müzik dinletisiyle son buldu. Başkent Berlinde'ki Türk - Alman Ticaret ve Sanayi Odası'nın 14. Olağan Genel Kuruluna katılım oldukça yüksek oldu. - BERLİN