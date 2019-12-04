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TATSO Başkanı Adabağ, Almanya ziyaretini değerlendirdi

Bitlis'in Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO) Başkanı Bilal Adabağ, Almanya'da gerçekleştirilen Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası 14. Genel Kurulu ile ilgili değerlendirmede bulundu.

04.12.2019 12:15 | Son Güncelleme: 04.12.2019 12:21TATSO Başkanı Adabağ, Almanya ziyaretini değerlendirdi
Bitlis'in Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO) Başkanı Bilal Adabağ, 'da gerçekleştirilen Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası 14. Genel Kurulu ile ilgili değerlendirmede bulundu.

Türkiye'nin Berlin'de bulunan büyükelçiliğinde gerçekleştirilen Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odasının 14. Genel Kuruluna katılan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığındaki heyette yer alan TATSO Başkanı Bilal Adabağ, genel kurulla ilgili gözlemlerini paylaştı. Türkiye'nin Berlin Büyükelçi Ali Kemal Aydın, AB Komisyonu Eski Başkan Yardımcısı Günter Verheugen, Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Rolf König ve daha birçok önemli ismin katılım sağladığı toplantı ile ilgili değerlendirmede bulunan TATSO Başkanı Adabağ, genel kurulda gerçekleştirilen konuşmalardan mutlu olduklarını dile getirdi. Toplantının oldukça verimli geçtiği ifade eden Bilal Adabağ, "Genel kurulda gerçekleştirilen konuşmalardan çok mutlu olduk. Her ne kadar Avrupa ülkeleri Türkiye'nin genel konjonktürde, kendi durumunu anlayamasa da bunlar gerçekten kendi devletlerinin yapmış oldukları, Türkiye'ye karşı uygulamış oldukları ambargo sisteminden utanç duyduklarını dile getirdiler. Bu manada bizleri çok mutlu ettiler. Yani Türkiye'yi bizden çok daha iyi biliyor ve çok iyi derinlemesine araştırıyorlar. Türkiye'yi yük olan değil, yükü alan bir ülke olarak gördükleri için Avrupa Birliği ülkeleri arasına girmesini kesinlikle istiyorlar. Ayrıca; TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu'nun buradaki etkinliğini görmek bizleri çok mutlu etti. Yani oradaki bürokrasi içerisindeki etkisi çok müthiş oldu. İkili görüşmelerde ise Genel Sekreter Okan Beyle ikili diyalog halinde olduk. Bizim buradaki maden ve tekstil sektöründe olan arkadaşları oraya götürüp hem oraya üye yapmak hem de genel itibariyle ticari pazara Türk-Alman Odalar Birliğine kaydettirmek adına bir çalışma yürüteceğiz. Buna da inşallah ocak ayı içinde start vermiş olacağız" diye konuştu.

Öte yandan; genel kurula katılan Bilal Adabağ, kurul sonrası Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO) Başkanı Rolf König başta olmak üzere bazı önemli isimlerle bir araya geldi. - BİTLİS

Almanya, Güncel

Kaynak: İHA

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