Tatso'nun Eğitim Programları Devam Ediyor

Kaynak: İHA

Bitlis'in Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO) tarafından Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) işbirliği ile üç ayrı eğitim programı düzenlendi.Üyelerine yönelik sık sık eğitim programları düzenleyen TATSO bu kez ise üyeleri ve diğer katılımcılara yönelik ISO 9001: 2015 kalite yönetim sistemi, ISO 10002 müşteri memnuniyeti sistemi ve Kalite yönetim sistemi iç tetkik eğitimleri düzenledi. Eğitimci Mehmet Besmele tarafından TATSO konferans salonunda verilen ve iki gün süreyle devam eden eğitim programına TATSO üyelerinin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Bir projede ya da bir ticari girişimde kurumun, tekniğin, sürecin, durumun veya kişinin güçlü ve zayıf yönlerini belirlemek ve iç ve dış çevreden kaynaklanan fırsat ve tehditleri saptamak için kullanılan stratejik bir teknik olan Swot analizi ve önceliklendirme adı altında düzenlenen eğitim programında; TATSO ve TATASO'ya bağlı ilçelerin güçlü ve zayıf tarafları ile tehditler ve fırsatları analiz edildi. Ayrıca; buna uygun önceliklendirme yapılarak gelecek dönem çalışmaları, proses hedef ve stratejileri belirlendi. Oldukça verimli geçen eğitim programı katılımcılar tarafından da yoğun ilgi gördü. Düzenlenen eğitime TATSO üyeleri ve diğer katılımcıların yanı sıra TATSO yönetim kurulu, meclis üyeleri ve TATSO personelleri de katılım gösterdi. - BİTLİS