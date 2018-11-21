Tatvan'a 4 Yılda 400 Dönüm Yeşil Alan Kazandırıldı

Tatvan
Belediyesince hazırlanan projeler kapsamında ilçeye 4 yılda 400 dönüm yeşil alan kazandırıldı.
İlçenin Van Gölü
sahilini yeşil alanla çevreleyen belediye, bazı noktalara da park ve mesire alanı oluşturdu.
Sahildeki Feribot Parkı'nda incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Fettah Aksoy
, yaptığı açıklamada, ilçenin Akdeniz
, Ege
ve Karadeniz
sahilinden farkının kalmadığını söyledi.
Van Gölü kıyı şeridinde bulunan İşletme Mahallesine 80 dönüm yeşil alan ve park, 70 dönüm de mesire alanı yaptıklarını belirten Aksoy, "Sahil Mahallesi'ne 90 dönüm yeşil alan ve park, Çağlayan
Mahallesine 75 dönüm mesire alanı, Feribot mevkisine 35 dönüm yeşil alan ve park kazandırdık. Aynı zamanda çevre düzeni çalışmaları da yapıldı. Bununla birlikte ilçe sahilimizi yaklaşık 400 dönüm yeşil alanla kaplamış olduk." dedi.
Sahildeki yeşil alan, park ve mesire alanı çalışmalarının tamamlanmasından sonra, mahallelere yöneldiklerini dile getiren Aksoy, şunları kaydetti:
"İstasyon ve Kültür mahalleleri arasında 10 dönüm, Pınarbaşı ve Dumlupınar
mahalleleri arasında ise 3 dönüm yeşil alan ve park çalışması yaparak halkımızın hizmetine açtık. Yapılan parklarda çocuk oyun gurupları, oturma bankları, kamelyalar, spor gurupları ve yürüyüş alanları yer alıyor. Çalışmalarımız farklı bölgelerde ve mahallelerde devam edecek. Bölgenin incisi Tatvan'a güzel hizmetler yapmak ve yeşili arttırmak amacıyla park çalışmaları yaptık. Şu an Feribot Parkı'ndayız ve buradaki parkımızdan Şirinevler
, Bahçelievler
, Karşıyaka
mahallelerindeki vatandaşlarımız faydalanıyor. Feribot mevkinden Tatvan çıkışına kadar olan kısımda, yürüyüş ve bisiklet yolu yaptık."
Van Gölü'nün ilçeye olan sahilini baştan başa park ve yeşil alanlarla donattıklarını aktaran Aksoy, şöyle konuştu:
"Önceden bu bölgeler metruk binalarla ve atıl durumda olan hafriyat artıklarıyla doluydu. Öncelikle dolgu çalışmaları yaptık. Ardından peyzaj çalışmaları yürüttük ve yeşil alan ile park ve mesire alanları oluşturduk. Yaptığımız çalışmalarla her yer bu hale geldi. İlçemizin bu güzelliği çevre il ve ilçelerdeki vatandaşların buralara yönelmesini sağlıyor. Aynı zamanda ülkemizin dört bir yanından turistler bölgemizi ziyaret ediyor. Tatvan bu güzelliği hak eden bir yer. Yeşilin ve mavinin birleştiği bu bölgeyi, sahil çay bahçeleri, kamelyaları, kafeteryaları, yeşil alanlarıyla güzelleştirip bölgede bir numara yapmak istiyoruz."
21 Kasım 2018 Çarşamba 18:42