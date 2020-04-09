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Tatvan Belediyesi esnafa ücretsiz maske dağıttı

Tatvan Belediyesince üretilen 20 bin maskenin ücretsiz olarak esnafa dağıtılmasına başlandı.

09.04.2020 14:40 | Son Güncelleme: 09.04.2020 15:00
Tatvan Belediyesi esnafa ücretsiz maske dağıttı
Tatvan Belediyesince üretilen 20 bin maskenin ücretsiz olarak esnafa dağıtılmasına başlandı.
Sterilize edildikten sonra maskeleri beşerli paketler halinde esnafa dağıtan zabıta ekipleri, maske kullanımı konusunda uyarılarda bulundu.
Belediye Başkan Mehmet Emin Geylani, yaptığı açıklamada, koronavirüsle mücadele kapsamında Tatvan Belediyesi Kültür Sanat ve Spor Merkezi tarafından üretilen maskelerin dağıtımına başlandığını söyledi.
Üretilen maskeleri ilk etapta belediye, kaymakamlık, emniyet, jandarma ve sağlık çalışanlarına teslim ettiklerini belirten Geylani, şöyle konuştu:
"İkinci etapta ise maskelerimizi esnafımıza dağıtmaya başladık. Üretim yapıldıkça sokağa çıkmak zorunda kalan vatandaşlarımıza da dağıtmaya başlayacağız. Üretilecek maske sayısını arttırma kararı aldık. İlk etapta 20 bin olan üretim miktarını 50 bine çıkardık. Üretilen maskeler çıktıkça ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ücretsiz dağıtımını yapacağız."

Kaynak: AA

Etiketler: Mehmet Emin Geylani, Tatvan Belediyesi, Zabıta, Tatvan, Güncel
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