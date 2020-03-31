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Tatvan Belediyesi'nden 20 bin bez maske üretim hedefi

BİTLİS'in Tatvan Belediyesi'nce koronavirüs salgını nedeniyle ihtiyaç duyulan bez maskelerin üretimine başlandı.

31.03.2020 13:21 | Son Güncelleme: 31.03.2020 13:21
Tatvan Belediyesi'nden 20 bin bez maske üretim hedefi

BİTLİS'in Tatvan Belediyesi'nce koronavirüs salgını nedeniyle ihtiyaç duyulan bez maskelerin üretimine başlandı. Atölyede yürütülen çalışmalar sonucu hedefin, 20 günde 20 bin maske üretmek olduğu belirtildi.

Tatvan Belediyesi Kültür Sanat ve Spor Merkezi'nde oluşturulan atölyede, koronavirüs salgını nedeniyle ihtiyaç duyulan bez maskeler üretilmeye başlandı. Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, gönüllü kursiyerlerin sosyal mesafeyi koruyarak, çalıştığı atölyeyi ziyaret etti. Başkan Geylani, 1 günlük eğitimin ardından üretime başlandığını; maskelerin, öncelikli olarak salgın ile mücadele çalışmaları yürüten belediye çalışanlarına, görevi başında olan kolluk kuvvetleri ve sağlık çalışanları ile ilçedeki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağını söyledi.

Hedeflerinin, 20 günde 20 bin maske üretmek olduğunu belirten Tatvan Belediye Başkanı Geylani, gönüllü olarak eğitim veren ve üretime katılan kurs hocaları ile kursiyerlere teşekkür etti. Geylani, Ülkemizde de görülen salgından dolayı ihtiyaç duyulan maske üretimi için kurs hocalarımızın talebi oldu. Bu talebi değerlendirmeye aldık ve maske üretimi için gerekli olan malzemeleri temin ettik. İlk etapta 20 bin adet maske üretimi yapılacak ve eş zamanlı olarak dağıtım da gerçekleştirilecek. İnşallah daha fazla ihtiyaç duyulmadan bu salgından kurtulmuş oluruz dedi.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Tatvan Belediyesi, Tatvan, Güncel
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