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Tatvan Belediyesi'nden okçuluk kursu

Bitlis'in Tatvan Belediyesi bünyesinde okçuluk kursu açıldı.

09.09.2019 14:20 Tatvan Belediyesi'nden okçuluk kursu
Bitlis'in Tatvan Belediyesi bünyesinde okçuluk kursu açıldı.
Belediye bünyesinde kurulan Şehit Veysel Şirin Geleneksel Türk Okçuluk Spor Kulübü tarafından verilen kursa 80 kursiyer katıldı.
Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, ziyaret ettiği kursta, kursiyerlerle birlikte ok atarak, kulüp başkanı Ali Timur'dan bilgi aldı.
Tatvan belediyesi olarak sporu önemsediklerini belirten Geylani, "Belediyemiz bünyesinde spor kulübümüzü kurduk. Bu kulübümüz bünyesinde 27 branşta hizmet vermeyi amaçlıyoruz. Bunlardan 11'i şu anda faal olarak başlamış durumda. Okçuluk kursumuzda bunlardan biridir. Bireysel sporculuğu biraz ön planda tuttuk, tabi bunların yanında takım sporları da mevcut. Bizim buradaki tek amacımız gençlerimizin kendilerini spor alanında geliştirmelerine imkan sunmak." dedi.
Timur ise, derneği yeni kurduklarını ifade ederek, amaçlarının ata sporu olan okçuluğu bölgede yaygınlaştırmak olduğunu söyledi.

Tatvan Belediyesi, Bitlis, Tatvan, Güncel

Kaynak: AA

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