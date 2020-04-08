Tatvan Belediyesi'nden sokak hayvanlarına yem

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde salgın nedeniyle beslenme zorluğu yaşayan sokak hayvanları için çevreye yem bırakıldı.

Tüm dünyayı olduğu gibi Türkiye'yi de etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle kent genelinde yoğun bir çalışma yürüten Tatvan Belediyesi, sokakta yaşayan hayvanları da unutmadı. İçişleri Bakanlığı'nın sokak hayvanları genelgesi kapsamında Tatvan Belediyesi ve Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Bitlis Temsilciliği'nce başlatılan çalışma kapsamında sokak hayvanlarının beslenmesi için çevreye yem bırakıldı.

Tatvan Belediyesi Hayvan Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezi personeli ile birlikte sokak hayvanlarına yem bırakan Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, koronavirüs salgınının sadece insan hayatını değil sokak hayvanlarının da hayatını olumsuz etkilediği söyledi. Sokak hayvanlarının aç kalmaması için gerekli tedbirleri aldıklarını belirten Geylani, "Yaşanan salgın nedeniyle gündelik yaşamın olağan koşullarının değişmesi ve yiyecek, içecek servisi yapılan yerlerin tüketim kapasitesinin düşmesi gibi başlıca nedenlerden dolayı artık yiyeceklerden beslenen sokak hayvanları açısından yiyecek bulma zorluğu ortaya çıkmaya başladı. Bu manada bizler de ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile koordinasyon sağlanarak, bu süreçte yiyecek bulmakta zorlanabilecek sokak hayvanlarının aç kalmaması için gerekli tedbirleri almaya başladık. Bu kapsamda park, bahçe gibi sokak hayvanlarının yaşam alanlarından tespit edilen noktalara düzenli olarak mama, yem, yiyecek ve su bırakmaya başladık. Bu çalışmamız düzenli olarak da devam ediyor. Ayrıca; ihtiyaç duyulan alanları dezenfekte ederek, vatandaşlarımızın da bu konudaki hassasiyetlerini gözetiyoruz. Tatvan Belediyesi olarak daha önceden olduğu gibi bundan sonra da biz sahada olmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: DHA