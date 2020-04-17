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Tatvan Belediyesi ücretsiz maske dağıtımına devam ediyor

Bitlis'in Tatvan Belediyesi tarafından korona virüs salgını ile mücadele kapsamında sağlık çalışanları ve kolluk kuvvetlerine ücretsiz siperlik maske dağıtıldı.

17.04.2020 17:04 | Son Güncelleme: 17.04.2020 17:05
Tatvan Belediyesi ücretsiz maske dağıtımına devam ediyor
Bitlis 'in Tatvan Belediyesi tarafından korona virüs salgını ile mücadele kapsamında sağlık çalışanları ve kolluk kuvvetlerine ücretsiz siperlik maske dağıtıldı.

Tatvan Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de can kaybına neden olan korona virüs salgınına karşı Tatvan Belediyesi Spor Kulübü hocalarının ürettiği siperlik maskeleri hastane, aile hekimliklerine, kolluk kuvvetlerine ve 112 Acil Servis'te görev yapan personellere dağıttı. Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, "Tatvan Belediyesi olarak ülkemizde ve ilçemizde korona virüs nedeniyle sağlık çalışanları ve kolluk kuvvetlerinin korunmasına yönelik neler yapabiliriz düşüncesiyle ilk etapta cerrahi maske dağıtımı gerçekleştirdik. Ardından spor kulübü hocalarımızın ürettiği siperlik maskeleri dağıttık. Maskelerimizi ilçemizdeki aile hekimliklerinin tamamına ve ilçemizde bulunan özel hastaneye ve 112'de çalışan arkadaşlarımıza ve kolluk kuvvetlerine dağıttık. Bu zorlu süreçte sağlık çalışanları ve kolluk kuvvetlerinin görevlerinin başında aktif bir şekilde 7/24 zor şartlar altında görev yapmakta olduğunu biliyor ve bunlara da şahitlik ediyoruz" diye konuştu. - BİTLİS

Kaynak: İHA

Etiketler: Tatvan Belediyesi, Bitlis, Tatvan, Güncel
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