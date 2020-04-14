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Tatvan Belediyesi vektörle mücadele çalışması başlattı

Tatvan Belediyesi havaların ısınmasıyla sinek ve haşereyle mücadele kapsamında ilaçlama çalışmalarına başladı.

14.04.2020 20:10 | Son Güncelleme: 14.04.2020 20:28
Tatvan Belediyesi vektörle mücadele çalışması başlattı
Tatvan Belediyesi havaların ısınmasıyla sinek ve haşereyle mücadele kapsamında ilaçlama çalışmalarına başladı.
Korona virüsü salgınına karşı dezenfektasyon çalışmalarını sürdüren belediye ilaçlama ekipleri, bahar mevsiminin gelmesiyle sivrisinek ve haşere oluşumunu önlemek amacıyla üreme alanlarını su kanallarını, durgun suları ve bataklık alanlarını ilaçlıyor.
Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, ilçede halkın sağlığının korunmasına yönelik önlemleri titizlikle uyguladıklarını söyledi.
Koronavirüs tedbirleri kapsamındaki çalışmaların devam ettiğini aktaran Geylani, "Halkımızın sağlığı ve rahat bir yaz mevsimi geçirmesi için erken dönem larva ilaçlama çalışmaları geçtiğimiz günlerde başladı. Bu kapsamda 2 araç ve 8 personelle belediyemiz ilaçlama ekipleri sineklerin üreme alanlarını tespit ederek ilaçlama yapıyor. Larva oluşumuna ve sineklerin çoğalmasına engel olmak için şehrin birçok noktasında ilaçlama çalışması yapıldı. İlaçlama çalışmaları yaz mevsimi boyunca da devam edecek. İlçemizin her noktasında hijyen ve temizliği sağlamak için aralıksız çalışıyoruz."

Kaynak: AA

Etiketler: Tatvan Belediyesi, Güncel
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