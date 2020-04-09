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Tatvan Belediyesinden esnafa ücretsiz maske dağıtımı

Bitlis'in Tatvan Belediyesi tarafından üretilen maskeler, ücretsiz olarak esnafa dağıtılmaya başlandı.

09.04.2020 16:22 | Son Güncelleme: 09.04.2020 16:22
Tatvan Belediyesinden esnafa ücretsiz maske dağıtımı
Bitlis 'in Tatvan Belediyesi tarafından üretilen maskeler, ücretsiz olarak esnafa dağıtılmaya başlandı.

Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani'nin talimatıyla harekete geçen belediye ve ilçe halk eğitim merkezi müdürlüğü kurs hocaları ve kursiyerleri, gönüllü olarak üretimine başlanan 20 bin adet maskenin dağıtımına başlandı. İlk etapta belediye personelleri, sağlık personelleri ve kolluk kuvvetlerine dağıtılan maskeler, şimdi de esnafa dağıtılmaya başlandı. Üretimde belli bir sayıya ulaştıktan sonra maskeler sterilizasyon makinesinde steril edildikten sonra beşerli paketler halinde dağıtılıyor.

Ücretsiz bir şekilde esnafa dağıtım gerçekleştiren zabıta ekipleri, kullanım konusunda da uyarılarda bulundu.

Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, korona virüs ile mücadele kapsamında açıklanan yeni önlem çalışmalarının ardından Tatvan Belediyesi Kültür, Sanat ve Spor Merkezi tarafından üretilmeye başlanan maskelerin dağıtılmaya başlandığını söyledi. Üretime başlanan maskelerin ilk ürünlerinin çıkarak dağıtımına başlandığını söyleyen Başkan Geylani, "Belediye, kaymakamlık, emniyet, jandarma ve sağlık çalışanlarına ilk etap maskelerimizi teslim ettik. Bununla beraber esnafımıza da dağıtıma başladık. Üretim yapıldıkça sokağa çıkmak zorunda kalan vatandaşlarımıza da dağıtmaya başlayacağız. Üretimlerimiz devam etmekte ve üretilecek maske sayısını arttırma kararı aldık. İlk etapta 20 bin olan üretim miktarını 50 bin adete çıkardık. Üretilen maskeler çıktıkça ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ücretsiz bir şekilde dağıtımını yapacağız" dedi. - BİTLİS

Kaynak: İHA

Etiketler: Mehmet Emin Geylani, Tatvan Belediyesi, Bitlis, Tatvan, Güncel
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