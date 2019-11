Tatvan Belediyesinden hummalı çalışma

BİTLİS (İHA) – Bitlis 'in Tatvan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından şehrin farklı noktalarında yürütülen çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor.Tatvan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından sonbaharın kalan günlerini iyi değerlendirmek amacıyla altyapı çalışmaları, bozuk kaldırım ve yol onarımı, kilitli parke döşeme, sathi kaplama ve yol yenileme çalışmaları, kanalizasyon hatlarının bakımı, mazgallarda biriken çöp atıklarının temizlenmesi, yeni su kanalı ve kanaletlerin yapımı ve ağaçlarda budama çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor. Ekipler, vatandaşların kış aylarını rahat bir şekilde geçirmesi amacıyla haftanın yedi günü yoğun mesai harcıyor.Kış sezonu gelmeden çalışmaları bitirmeye gayret ettiklerini ifade eden Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, "Kış sezonu gelmeden ilçe merkezinde ağırlık verilen altyapı ve üstyapı çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Bir yandan kış mevsimi öncesinde alınması gereken önlemler alınırken diğer yandan proje ve çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şimdiye kadar 6 mahallede altyapı çalışmalarını tamamladık. 11 mahallede çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Satıh kaplama asfalt ve kilitli parke döşeme çalışmalarını yapıyoruz. Göreve geldiğimiz 8 ay gibi kısa bir sürede 120 bin metrekarenin üzerinde sathi kaplama asfalt çalışmasını yaptık. Bunun yanında 80 bin metrekareye yakın da kilitli parke çalışmasını yaptık. Bu da yaklaşık 28 profesyonel futbol sahası büyüklüğünde yol yaptık demek oluyor. Şu anda da mevsimin elverdiği zamana kadar yol çalışmalarımız aralıksız sürecek. Altyapı çalışması biten her sokağımızda da tüm yolları yapmaya devam edeceğiz. Kendi hizmet alanımızın dışında vatandaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda elimizden geldiğince çalışmalar yürüttük. Okullarımızda yol, parke ve çevre düzenlemesi konusunda imkanımız doğrultusunda çalışmalar yürüttük. Geçen yıl çetin geçen kış şartlarından dolayı mahalle aralarındaki yollarda çukurlar oluşmuştu. Bu konuda ekiplerimiz bin 600 civarında farklı noktada onarım çalışması gerçekleştirdi, bu yollarımızdaki tahribatları gidermeye devam ediyoruz. Altyapı çalışmalarını bitirdikten sonra buralarda da yollarımızı yenileyerek yol sorununu tamamen çözmüş olacağız. Kanal temizleme ekibimiz her sokağa giriyor. Yağmurlu havalarda sıkıntı olmaması için kanal ve kanaletlerde biriken toprak ve çöpleri temizliyoruz. Ağaçlarda budama çalışmalarımız bitmek üzere" diye konuştu. - BİTLİS