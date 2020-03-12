Tatvan Belediyesinden 'Korona virüs' tedbiri
Tatvan Belediyesinden 'Korona virüs' tedbiri Bitlis'in Tatvan Belediyesi, dünyayı etkisi altına alan korona virüsü nedeniyle dezenfeksiyon çalışmasıyla bilgilendirme faaliyetlerini yoğunlaştırdı.
12.03.2020 18:49 | Son Güncelleme: 12.03.2020 18:53
Tatvan Belediyesinden 'Korona virüs' tedbiri
BİTLİS - Bitlis 'in Tatvan Belediyesi, dünyayı etkisi altına alan korona virüsü nedeniyle dezenfeksiyon çalışmasıyla bilgilendirme faaliyetlerini yoğunlaştırdı. Tatvan Belediyesi, korona virüse karşı ilçe genelinde dezenfektan çalışmalarına başladı. İlk olarak Cumhuriyet Caddesi'nde yıkama çalışması gerçekleştiren belediye ekipleri, ardından her gün binlerce kişinin kullandığı toplu taşıma araçlarında dezenfektasyon çalışmalarını yoğunlaştırdı. Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, korona virüs ile ilgili tedbir ve önleyici eylem planı uyguladıklarını belirterek, kişisel hijyene her zamankinden daha çok dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Vatandaşlardan resmi kurumların açıklamalarına itibar etmelerini, kulaktan dolma bilgilerle hareket etmemelerini isteyen Başkan Geylani, belediye olarak tüm tedbirleri aldıklarını kaydetti.İlk olarak halkın yoğun olarak kullandığı toplu taşıma araçlarında dezenfektasyon çalışması gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Geylani, "Ekiplerimiz çalışmalarına hızlı bir şekilde başladı. Ekiplerimiz cadde yıkama çalışması ve toplu taşıma araçlarında dezenfekte çalışmalarına başladı. Halkın yoğun olarak kullandığı ve zaman geçirdiği mekanlarda da çalışmalar yürüteceğiz. Her ne kadar biz çalışma yürütsek bile asıl tedbir insanların kendi aldığı tedbirdir. Vatandaşlarımızdan isteğimiz Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tedbirlere riayet etmeleridir. Biz belediye olarak tüm çalışmalarımızı yapıyoruz ve yapacağız. Allah'ın izni ile bu süreci hep birlikte sıkıntısız bir şekilde atlatacağız" dedi.
BİTLİS - Bitlis 'in Tatvan Belediyesi, dünyayı etkisi altına alan korona virüsü nedeniyle dezenfeksiyon çalışmasıyla bilgilendirme faaliyetlerini yoğunlaştırdı. Tatvan Belediyesi, korona virüse karşı ilçe genelinde dezenfektan çalışmalarına başladı. İlk olarak Cumhuriyet Caddesi'nde yıkama çalışması gerçekleştiren belediye ekipleri, ardından her gün binlerce kişinin kullandığı toplu taşıma araçlarında dezenfektasyon çalışmalarını yoğunlaştırdı. Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, korona virüs ile ilgili tedbir ve önleyici eylem planı uyguladıklarını belirterek, kişisel hijyene her zamankinden daha çok dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Vatandaşlardan resmi kurumların açıklamalarına itibar etmelerini, kulaktan dolma bilgilerle hareket etmemelerini isteyen Başkan Geylani, belediye olarak tüm tedbirleri aldıklarını kaydetti.İlk olarak halkın yoğun olarak kullandığı toplu taşıma araçlarında dezenfektasyon çalışması gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Geylani, "Ekiplerimiz çalışmalarına hızlı bir şekilde başladı. Ekiplerimiz cadde yıkama çalışması ve toplu taşıma araçlarında dezenfekte çalışmalarına başladı. Halkın yoğun olarak kullandığı ve zaman geçirdiği mekanlarda da çalışmalar yürüteceğiz. Her ne kadar biz çalışma yürütsek bile asıl tedbir insanların kendi aldığı tedbirdir. Vatandaşlarımızdan isteğimiz Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tedbirlere riayet etmeleridir. Biz belediye olarak tüm çalışmalarımızı yapıyoruz ve yapacağız. Allah'ın izni ile bu süreci hep birlikte sıkıntısız bir şekilde atlatacağız" dedi.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Tatvan Belediyesinden 'Korona virüs' tedbiri
Etiketler : Tatvan Belediyesi, Bitlis, Tatvan, Yerel
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