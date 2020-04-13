Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Tatvan Belediyesinden temizlik çalışamaları

Tatvan Belediyesi, havaların ısınmasıyla ilçe genelinde temizlik çalışması başlattı.

13.04.2020 17:34 | Son Güncelleme: 13.04.2020 17:40
Tatvan Belediyesinden temizlik çalışamaları
Tatvan Belediyesi, havaların ısınmasıyla ilçe genelinde temizlik çalışması başlattı.
Belediye Temizlik ve Fen İşleri, Park ve Bahçeler ile İtfaiye müdürlüklerine bağlı ekipler, yol, kaldırım ve kanallarda temizlik çalışması yaptı.
Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, havaların ısınmaya başlamasıyla cadde ve sokaklarda çalışma başlattıklarını söyledi.
Koronavirüs salgının yaşandığı süreçte temizliğin önemli olduğunu vurgulayan Geylani, şunları kaydetti:
"Salgına karşı alınan tedbirler kapsamındaki çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Halkımızdan isteğimiz temizlik konusunda herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirsin. Unutmayalım ki temizlik kirletmemekle başlar."

Kaynak: AA

Etiketler: Mehmet Emin Geylani, Tatvan Belediyesi, İtfaiye, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz’dan ayrıldı Haberler
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı
Davutoğlu’ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu’nun istifa kararına ilk yorum Haberler
Davutoğlu'ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu'nun istifa kararına ilk yorum
Akkaya’dan istifa kararı alan Soylu yorumu: Gemiyi en son kaptan terk eder Haberler
Akkaya'dan istifa kararı alan Soylu yorumu: Gemiyi en son kaptan terk eder
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da ’Bitti’ denilen bölgede yeniden başladı Haberler
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da "Bitti" denilen bölgede yeniden başladı
Soylu’nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti Haberler
Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti
İstifa kararından vazgeçen Soylu, Erdoğan’dan sonra bir isme daha özel teşekkür etti Haberler
İstifa kararından vazgeçen Soylu, Erdoğan'dan sonra bir isme daha özel teşekkür etti
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı Haberler
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı
İstanbul’da koronavirüs tanısı konan hasta intihar etti Haberler
İstanbul'da koronavirüs tanısı konan hasta intihar etti
Haberler ›› Güncel ››Tatvan Belediyesinden temizlik çalışamaları - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:25: İngiltere'de korona nedeniyle son 24 saatte 717 kişi öldü - Haber 18:24: Veyis Ateş'ten canlı yayında duyulan ses ile ilgili açıklama: Konuğumun koltuğundan geldi - Haber 18:24: Koronavirüs tedbirleri - Haber 18:22: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı sona erdi - Haber 18:22: İsrail uçakları Lübnan hava sahasını ihlal etti - Haber 17:04: İstanbul'da koronavirüs tanısı konan hasta, hastanenin camından atlayarak intihar etti - Haber 16:16: Davutoğlu'ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu'nun istifa kararına ilk yorum - Haberler 10:20: Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti - Haberler