23.06.2019 09:56
Haberler » Güncel » Haber

Tatvan'da 10 köyde sokağa çıkma yasağı

Tatvan

BİTLİS'in Tatvan ilçesine bağlı 10 köy ile bağlı mezralarda, bugün için sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

BİTLİS'in Tatvan ilçesine bağlı 10 köy ile bağlı mezralarda, bugün için sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Bitlis Valiliği 'nce bölgede PKK 'lı teröristlerin ve kullandıkları sığınakların tespit edildiği, bu nedenle Tatvan'a bağlı 10 köy ve bağlı mezralarda bugün için sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtilerek, şöyle denildi:
"Bitlis ili Tatvan ilçesi mülki sınırları içerisinde bulunan Teknecik, Sallıca, Boblesür, Beşikli, Dönertaş, Kepenek, Aktoprak , Özekli , Güntepe, Beşparmak köy ve mezraları bölgelerinde bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarının bulunduğu ve barınma amaçlı sığınak/barınak tesis ettikleri bilgisi alınması neticesinde, bahse konu bölgelerde BTÖ mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince 23 Haziran 2019 Pazar günü saat: 05.00'dan itibaren 23 Haziran 2019 Pazar günü saat 20.00'a kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir."


- Bitlis
Kaynak: DHA
Bitlis , Tatvan , Güncel

Son Dakika Haberleri
11:07 Kenitra'nın Fas'taki üretimi başladı
11:06 Son dakika! AK Parti İstanbul adayı Tuzla'da oy kullandı
11:06 Aykırtça Şelalesi bölge halkının geçim kaynağı oldu
11:06 GÜNEY EGELİ TURİZMCİLER, KIBRIS'IN HAYALET ŞEHİR MARAŞ'A KALKINDIRMAYA TALİP
11:06 Yarım asırdır aynı köşede ayakkabı tamir ediyor
11:05 Biçerdöverlerin giremediği arazide ekinleri orakla biçtiler
11:05 Atlı jandarma birlikleri Kemer'de göreve başladı