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Tatvan'da 13 dönümde yetiştirdiği bitkileri farklı illere pazarlıyor

Bitlis'in Tatvan ilçesinde iş adamı İzettin Çağan, Türkiye'nin farklı bölgelerinden getirdiği ve 13 dönüm alanda yetiştirdiği yaklaşık 3 bin civarında bitkiyi farklı illere pazarlıyor.

08.05.2020 03:10 | Son Güncelleme: 08.05.2020 03:12
Bitlis'in Tatvan ilçesinde iş adamı İzettin Çağan, Türkiye'nin farklı bölgelerinden getirdiği ve 13 dönüm alanda yetiştirdiği yaklaşık 3 bin civarında bitkiyi farklı illere pazarlıyor.
Çağan, gazetecilere yaptığı açıklamada, fidancılık ve peyzaj anlamında bölgeye hizmet ettiklerini söyledi.
Bu işe seyyar satıcı olarak başladığını ifade eden Çağan, şöyle konuştu:
"Şu an burada 13 dönüm üzerinde bir satış alanımız var. Türkiye'nin her bölgesinden bitki çeşitleri getiriyoruz. Aynı zamanda buradaki seramızda çiçek çeşitlerimiz var. Ahlat ilçemizde de üretim tesisi kurduk ve orada bitki ekimleri yapılıyor. Yaklaşık 40 bin Adilcevaz cevizi fidanı dikimi yaptık. Burada bin çeşit ürün var ve bunlar kendi içlerinde yaklaşık 3 bin çeşit ediyor. Buradaki çeşitlerin ekimlerini de Ahlat'ta gerçekleştirdik. Şehir peyzaj işleri, park, bahçe, refüj, bina çevresi, villa ve diğer yapıların çevresi işlerinde çalışıyoruz. Bölgemizde iş durumuna göre dönemsel olarak 100 kişiye kadar istihdam sağlıyoruz." Tatvan’da 13 dönümde yetiştirdiği bitkileri farklı illere pazarlıyor

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye, Bitlis, Tatvan, Güncel, Haber

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