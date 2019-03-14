Tatvan'da "14 Mart Tıp Bayramı" Etkinliği

Bitlis- Tatvan Devlet Hastanesi
Başhekimliği, "14 Mart Tıp Bayramı
" dolayısıyla etkinlik düzenledi.
Hastanenin konferans salonunda düzenlenen programda konuşan hastane başhekimi Uz. Dr. Erdinç Eren, sağlık çalışanlarının kutsal bir görevi icra ettiklerini söyledi.
Tüm sağlık çalışanlarının bayramını kutlayan Eren, şöyle konuştu:
"Görevlerini fedakarlık ve özveriyle yapan siz değerli meslektaşlarım çoğu zaman ailelerinizi ihmal etseniz bile, hastalarınızı ihmal etmiyorsunuz. Hekimlik zor olduğu kadar, güzel bir meslek. Türk hekimleri olarak aynı heyecan ve coşkuyu koruyoruz. Bu vesileyle hastanemizdeki doktor arkadaşlarımız ile tüm sağlık çalışanlarımızın bayramını kutluyorum."
Etkinlik, hediyelerin verilmesi ve fotoğraf çekimiyle son buldu.
Bitlis, Tatvan, 14 Mart, Tıp Bayramı, Güncel
Kaynak: AA