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Tatvan'da 222 kişilik tekne üretiyor

Tatvan ilçesinde özel tersane işleten İbrahim Kuzucu, kendi imkanlarıyla 222 kişi kapasiteli gezi teknesi üretiyor.

23.07.2019 19:13
Tatvan'da 222 kişilik tekne üretiyor
Tatvan ilçesinde özel tersane işleten İbrahim Kuzucu, kendi imkanlarıyla 222 kişi kapasiteli gezi teknesi üretiyor.
Tersanede 3 yıl önce üretimine başladığı teknenin yüzde 40'ını tamamlayan Kuzucu, 2020'de suya indirmeyi planlıyor.
Tersanede, 30 metre uzunluğundaki gemilerin bakım ve onarımını da yapabildiğini aktaran Kuzucu, "Teknemiz 8 metre genişliğinde ve yaklaşık 24 metre uzunluğunda. Tekneye müşteri bulamazsak hizmete sunacağız. Mavi turlar düzenlemeyi planlıyoruz. Tur kapsamında teknemiz Ahlat, Adilcevaz, Erciş, Van, Gevaş, Akdamar'a kadar gidebilecek. Tekne imalatının yanı sıra Van Gölü'ndeki yaklaşık 200 teknenin bakım ve onarımlarını da yapmayı hedefliyoruz." dedi. Tatvan'da 222 kişilik tekne üretiyor

Tatvan, Van, Güncel

Kaynak: AA

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