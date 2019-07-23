Tatvan'da 222 kişilik tekne üretiyor

Tatvan
ilçesinde özel tersane işleten İbrahim Kuzucu, kendi imkanlarıyla 222 kişi kapasiteli gezi teknesi üretiyor.
Tersanede 3 yıl önce üretimine başladığı teknenin yüzde 40'ını tamamlayan Kuzucu, 2020'de suya indirmeyi planlıyor.
Tersanede, 30 metre uzunluğundaki gemilerin bakım ve onarımını da yapabildiğini aktaran Kuzucu, "Teknemiz 8 metre genişliğinde ve yaklaşık 24 metre uzunluğunda. Tekneye müşteri bulamazsak hizmete sunacağız. Mavi turlar düzenlemeyi planlıyoruz. Tur kapsamında teknemiz Ahlat, Adilcevaz, Erciş, Van
, Gevaş, Akdamar'a kadar gidebilecek. Tekne imalatının yanı sıra Van Gölü'ndeki yaklaşık 200 teknenin bakım ve onarımlarını da yapmayı hedefliyoruz." dedi.