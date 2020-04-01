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Tatvan'da 3 köy ve 9 apartman, koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde, 3 köy ve 7 mahalledeki 9 apartman, koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı.

01.04.2020 18:03 | Son Güncelleme: 01.04.2020 18:03
Tatvan'da 3 köy ve 9 apartman, koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde, 3 köy ve 7 mahalledeki 9 apartman, koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı. Karantina uygulanan köy ve mahallelerdeki apartmanlara giriş ve çıkışlara izin verilmiyor.

Tatvan ilçesine bağlı Yumurtatepe, Örenlik ve Çanakdüzü köyleri ile ilçe merkezindeki 7 mahallede bulunan 9 apartman, koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı. Bitlis Valiliği, karantina uygulanan köy ve mahallelerdeki apartmanlarla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:

"İl Hıfzıssıhha Kurulunun 01 Nisan 2020 kararları kapsamında, Tatvan'a bağlı, Yumurtatepe, Örenlik ve Çanakdüzü köylerinin 01.04.2020 tarih ve 21: 00 saati itibariyle geçici süreyle karantinaya alınarak köyün giriş ve çıkışlarının kapatılmasına karar verilmiştir. Tatvan ilçe merkezinde bulunan 7 ayrı mahalledeki 9 apartman da karantinaya alındı. İlçe merkezinde açık adresleri belirtilen apartmanların 01.04.2020 tarih ve 21: 00 saati itibariyle geçici süreyle karantinaya alınarak apartmanlarda ikamet eden vatandaşların daire ve apartmanlarından giriş ve çıkışlarının yasaklanmasına, bu apartmanlarda ikamet eden ve iş devamlılığı zorunlu olan Kolluk Kuvvetlerinde görevli (Emniyet, TSK) personellerin ve Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında görev yapmakta olan personellerin ilgili kararlardan muaf sayılmalarına karar verilmiştir."


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Kaynak: DHA

Etiketler: Karantina, Tatvan, Güncel
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