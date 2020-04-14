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Tatvan'da 3 köy ve 9 apartmandaki karantina yarın sabah bitiyor

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde, 3 köy ve 9 apartmanda, koronavirüs vakası üzerine başlatılan karantina uygulaması yarın sonlandırılacak.

14.04.2020 16:27 | Son Güncelleme: 14.04.2020 16:27
Tatvan'da 3 köy ve 9 apartmandaki karantina yarın sabah bitiyor

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde, 3 köy ve 9 apartmanda, koronavirüs vakası üzerine başlatılan karantina uygulaması yarın sonlandırılacak.

Bitlis Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu, Tatvan'da koronavirüs vakası görülen 3 köy ve 9 apartmanda, 1 Nisan gününden itibaren karantina uygulaması başlattı. 14 günlük karantinanın son günü olan bugün yeniden toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu, Yumurtatepe, Örenlik ve Çanakdüzü köyleri ile 9 apartmandaki karantinanın 15 Nisan Çarşamba sabahı 08: 00 itibari ile sona erdirilmesine karar verdi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Tatvan, Sabah, Güncel
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