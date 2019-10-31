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Tatvan'da "4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı" sergisi

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Ahmet Mücteba Albayrak Ortaokulunda "4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı" sergisi açıldı.

31.10.2019 17:12Tatvan'da
Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Ahmet Mücteba Albayrak Ortaokulunda "4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı" sergisi açıldı.
Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Yüzer'in açılışını gerçekleştirdiği fuara kurum amirleri, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.
Ahmet Mücteba Albayrak Ortaokulu Müdürü Nedim Bakırtaş, yaptığı açıklamada, sergide 21 projenin yer aldığını söyledi.
Amaçlarının bilimi eğlenceli hale getirmek olduğunu vurgulayan Bakırtaş, fuara katılanlara teşekkür etti.
Serginin iki gün açık kalacağı belirtildi.

Mehmet Emin Geylani, Bitlis, Tatvan, Güncel

Kaynak: AA

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