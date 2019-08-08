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Tatvan'da 7 kişinin yaralandığı kavga barışla sonlandı

Tatvan'da 7 kişinin yaralandığı kavga barışla sonlandıBİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde 3 ayrı aşiret mensupları çıkan ve 7 kişinin yaralandığı silahlı kavga barışla noktalandı.

08.08.2019 22:44
Tatvan'da 7 kişinin yaralandığı kavga barışla sonlandı
Tatvan'da 7 kişinin yaralandığı kavga barışla sonlandı
BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde 3 ayrı aşiret mensupları çıkan ve 7 kişinin yaralandığı silahlı kavga barışla noktalandı.
Geçtiğimiz günler Tatvan ilçe merkezinde ilçeye mensup Acar, Demirtaş ve Önsoy aileleri arasında çıkan silahlı kavga ilçenin ileri gelenleri ve kanaat önderlerinin araya girmesiyle barışla sonlandı. Başlatılan girişimlerin olumlu sonuçlar vermesi neticesinde ilçedeki bir otelin konferans salonunda barış töreni düzenlendi. Kuran'ı Kerim Tilavetiyle başlayan barış töreninde Bitlis İl Müftüsü Mehmet Faysak Geylani ve din alimleri söz alarak sulhun önemine ve gerekliliğine dikkat çekti. Yapılan konuşmaların ardından aile bireyleri birbirine sarılıp hem barıştı hem de birbirlerinden helallik istedi.
Düzenlenen törene AK Parti Bitlis Milletvekili Cemal Taşar, Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bilal Adabağ, STK temsilcileri, kanaat önderleri, ilçenin ve ilin ileri gelenleri, siyasi parti temsilcileri, aşiret mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Tatvan, Bitlis, kavga, Yerel

Kaynak: İHA

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