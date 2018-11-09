Tatvan'da Alt ve Üst Yapı Çalışmaları

Tatvan
Belediyesi tarafından ilçede başlatılan alt ve üst yapı çalışmaları sürüyor.
Belediye Başkanı Fettah Aksoy
, yaptığı açıklamada 7 mahallede alt yapı çalışmalarının tamamlandığını, 6 mahallede de üst yapı çalışmalarının yürütüldüğünü söyledi.
Başkan Aksoy, şunları aktardı:
"Cumhuriyet, Kültür ve Karşıyaka
mahallelerimizde altyapı ile üst yapı çalışması tamamlanmış durumda. Bahçelievler
, Esentepe ve Kale
mahallelerimizde ise altyapı çalışması tamamlanmış ve üst yapı çalışmaları devam ediyor. Vatandaşlarımızın sıkıntı yaşamaması alt ve üst yapı çalışmalarını beraber yürütüyoruz. Yani alt yapısı tamamlanan cadde ve sokaklarda hemen üst yapı çalışması başlatılıyor. Üst yapı çalışmalarımız yola parke taşı döşeme, kaldırım ve kanal yapım işlemlerini kapsıyor. Bu çalışmalar sırasıyla diğer mahallelerimizde de devam edecek."
Fettah Aksoy,Tatvan