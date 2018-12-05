Tatvan'da Amatör Denizcilik Belgesi Sınavı Yapıldı

Tatvan
Liman Başkanlığınca, kentte Amatör Denizcilik
Belgesi sınavı yapıldı.
Halk Eğitim Merkezinde yapılan sınavdan önce tanıtım semineri düzenlendi.
Seminere katılan Vali Oktay Çağatay, katılımcı ve kursiyerlere başarı dileğinde bulundu.
Seminerin ardından yaklaşık 500 kişi, merkezdeki dersliklerde sınava tabi tutuldu.
Tatvan Liman Başkanı Abdurrahman Aki, sınavdan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan "Hedef 2023 - 1 Milyon Amatör Denizci Projesi" kapsamında çalışmalar yürüttüklerini söyledi.
Sınav değerlendirmesinin ardından amatör denizcilere belge verileceğini belirten Aki, şöyle konuştu:
"Projeye 2 Ekim 2018 tarihinde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Mehmet Cahit Turhan
'ın takdimi ile start verildi. Bakanlık tarafından başlatılan proje, etrafı denizlerle çevrili Türkiye
'de insanların denizle daha fazla kucaklaşmasını amaçlamaktadır. Türkiye Cumhuriyeti
'nin 100. kuruluş yıl dönümü olan 2023 yılına kadar en az 1 milyon amatör denizci belgesi sahibi vatandaşımızın olması hedefleniyor."
Bu kapsamda Tatvan'da sınav yaptıklarını dile getiren Aki, sınavın ilk oturumuna 400 kişinin katıldığını ifade etti.
İkinci oturuma 100 kişinin katılacağını belirten Aki, "Yarın da Van
'da bir sınav yapacağız. Van ilimizden de 300 civarında bir talep var ve 2 gün içerisinde toplamda 800 kişi sınava katılacak. Kurs ve sınava katılan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Seminere, Vali Yardımcıları Tamer Kılıç ve Tekin Erdemir
, İlçe Kaymakamı Mehmet Ali Özkan
, Güroymak
Kaymakamı Ufuk Özen Alibeyoğlu, Hizan
Kaymakamı Bülent Hamitoğlu
, Mutki
Kaymakamı Muhammed Serkan
Şahin, Bitlis Eren Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım ve kurum amirleri de katıldı.
Denizcilik,Tatvan
05 Aralık 2018 Çarşamba 14:37