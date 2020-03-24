Tatvan'da araç dezenfeksiyon istasyonu kuruldu

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde, belediye, koronavirüs salgınına karşı dezenfekte çalışmalarına devam ediyor. Tatvan Belediyesi, ayrıca araç dezenfeksiyon istasyonu kurdu.

Tatvan Belediyesi, koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında Cumhuriyet Caddesi üzerinde araç dezenfeksiyon istasyonu kurdu. İstasyona gelen vatandaşlar, araçlarını ücretsiz dezenfekte edebiliyor. İstasyon, haftanın 7 günü 11.00 ile 14.00 saatleri arasında hizmet verecek.Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, halkın sağlığının önemli olduğunu belirterek, "Ekiplerimiz ile birlikte koronavirüsünün ülkemizde görüldüğü ilk günden bugüne kadar dezenfekte ve hijyen çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu çalışmalara bir yenisini de ekledik. Araç dezenfekte istasyonu kurduk. Araç sahibi tüm vatandaşlarımız her gün buraya gelerek dezenfekte işlemini ücretsiz bir şekilde yapabilirler" dedi

Kaynak: DHA