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Tatvan'da aşure etkinliği

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Aile Destek Merkezi'nde (ADEM) aşure etkinliği düzenlendi.

24.10.2019 14:36Tatvan'da aşure etkinliği
Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Aile Destek Merkezi'nde (ADEM) aşure etkinliği düzenlendi.
Etkinliğe katılan Kaymakam Mehmet Ali Özkan'ın eşi Arzu Özkan, ADEM Müdürü Hatice Piral ve merkezdeki kadınlarla bir araya geldi.
Merkezde açılan kurslar ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Özkan, kadınlara aşure ikram etti.
Kurslar sayesinde yeni şeyler öğrendiklerini belirten kadınlar, desteklerinden dolayı Kaymakam Mehmet Ali Özkan ve eşine teşekkür etti.
Etkinliğe, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Yüzer, İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kazım Acar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mesut Karaman ile davetliler katıldı.

Mehmet Ali Özkan, Arzu Özkan, Bitlis, Tatvan, Güncel

Kaynak: AA

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