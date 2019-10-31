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Tatvan'da aşure etkinliği

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Aile Destek Merkezindeki (ADEM) kursiyerler aşure etkinliği düzenledi.

31.10.2019 17:10Tatvan'da aşure etkinliği
Bitlis'in Tatvan ilçesinde Aile Destek Merkezindeki (ADEM) kursiyerler aşure etkinliği düzenledi.
Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan'ın eşi Arzu Özkan'ın öncülüğünde ADEM binasında düzenlenen etkinlikte davetlilere ve kurs hocalarına aşure ikram edildi.
Etkinlikte ADEM Müdürü Hatice Piral ve kurs hocalarıyla bir araya gelen Özkan, yapılan çalışmalar ve devam eden kurslar hakkında bilgi aldı.
Etkinliğe, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Yüzer, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Kazım Acar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mesut Karaman ve davetliler katıldı.

Mehmet Ali Özkan, Arzu Özkan, Bitlis, Tatvan, Güncel

Kaynak: AA

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