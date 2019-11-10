Haberler » Güncel » Tatvan'da Atatürk'ü anma töreni - Haber

Tatvan'da Atatürk'ü anma töreni

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Tatvan ilçesinde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. yıldönümü dolayısıyla anma töreni düzenlendi.

10.11.2019 12:23 | Son Güncelleme: 10.11.2019 12:28Tatvan'da Atatürk'ü anma töreni
BİTLİS (İHA) – 'in ilçesinde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. yıldönümü dolayısıyla anma töreni düzenlendi.

bahçesinde çelenk sunma töreni ile başlayan program, Valide Sultan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi koordinatörlüğünde Tatvan Kültür Merkezinde düzenlenen anma programı ile devam etti. Kültür merkezinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile start alan program kapsamında günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı. Program kapsamında ayrıca; şiirler okunarak, slayt ve gösterimleri yapıldı. Düzenlenen program, koronun seslendirdiği türküler ile sona erdi.

Programa Kaymakam Mehmet Ali Özkan'ın ve Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, protokol üyeleri, askeri erkan, kamu kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. - BİTLİS

Mustafa Kemal Atatürk, Kaymakamlık, Bitlis, Tatvan, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:44 Bosna Hersek Ankara Büyükelçisi Sadoviç'ten Başkan Alemdar'a ziyaret
13:48 "Akıllı ilaçlar ve aşı tedavisi akciğer kanseri hastalarının ömrünü uzatabiliyor"
13:48 "Kuruluş Osman" 20 Kasım'da seyirciyle buluşacak
13:46 Sakarya'da boş alanda çıkan yangın söndürüldü
13:46 Bağlar'da elektrikli araçlarla temizlik çalışması
13:24 Ankara'da 3.4 büyüklüğündeki deprem panik yarattı
13:02 Atatürk'e benzetilen Göksel Kaya'ya sosyal medyada tepkiler devam ediyor
12:58 Ekrem İmamoğlu'nun zor bütçe sınavı! AK Parti ve CHP'den art arda açıklamalar geldi
12:06 Kadını taciz etti, "Paramı vermişim" diyerek minibüsten inmedi
12:04 Gökhan Özoğuz, tepki çeken 10 Kasım paylaşımını düzenleyip yeniden paylaştı
11:46 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk istismarına sert tepki gösterdi
02:17 PSG, son dakikalarda bulduğu golle kazandı!
22:00 PSG, son dakikalarda bulduğu golle Brest'i mağlup etti
10.11.2019 13:50:08