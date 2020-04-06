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Tatvan'da bir köy karantinaya alındı

BİTLİS'in Tatvan ilçesine bağlı Dönertaş köyünde koronavirüs nedeniyle, karantinaya alındı.

06.04.2020 22:07 | Son Güncelleme: 06.04.2020 22:07
Tatvan'da bir köy karantinaya alındı

BİTLİS'in Tatvan ilçesine bağlı Dönertaş köyünde koronavirüs nedeniyle, karantinaya alındı. Köyde bazı kişilerde koronavirüs tespit edilmesi üzerine jandarma ekiplerince köye giriş ve çıkışlara izin verilmiyor.

Tatvan'ın Dönertaş köyü, koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı. İlçeye bağlı Dönertaş köyünde yaşayan bazı kişilerin testlerinin pozitif çıkması üzerine, köye giriş ve çıkışlar geçici olarak durduruldu. Jandarma ekiplerince giriş ve çıkışlara kapatılan köyde sağlık ekipleri sürekli kontrol yaparken, yapılan anonslarla da köylülerden dışarı çıkmamaları isteniyor. Konuya ile ilgili Tatvan Kaymakamlığı açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Tatvan Kaymakamlığı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun 06.04.2020 tarihli ve 2020/23 Sayılı Kararı ile Bitlis İli Tatvan İlçesine bağlı Dönertaş köyünde pozitif vakaların görülmesi ve temaslı kişilerin bulunması sebebiyle 06.04.2020 tarih ve saat 20.00 itibariyle karantinaya alınması, köye giriş çıkışların yasaklanmasına karar verildi. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı kararlara uyulmaması halinde 'İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. maddesi kapsamında yukarıda almış olduğu kararlara uyulmaması/aksi davranılması durumunda ve her seferinde olmak üzere' Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince 3.150,00 TL, Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi gereğince 392,00 TL, idari para cezası kesilmesine karar verilmiştir."


Kaynak: DHA

Etiketler: Jandarma, Bitlis, Tatvan, Güncel
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