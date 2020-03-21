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Tatvan'da dışarı çıkmayan yaşlıların ihtiyaçlarını belediye karşılayacak

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde belediye, koronavirüs salgını nedeniyle dışarıya çıkamayan yaşlılar ile kronik hasta ve engellilerin ihtiyaçlarını gidermek için Zabıta Müdürlüğü bünyesinde ekip kurdu.

21.03.2020 15:33 | Son Güncelleme: 21.03.2020 15:33
Tatvan'da dışarı çıkmayan yaşlıların ihtiyaçlarını belediye karşılayacak

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde belediye, koronavirüs salgını nedeniyle dışarıya çıkamayan yaşlılar ile kronik hasta ve engellilerin ihtiyaçlarını gidermek için Zabıta Müdürlüğü bünyesinde ekip kurdu.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı Tatvan Belediyesi, 'Sizler Bizim En Değerlilerimizsiniz' uygulamasını hayata geçirdi. Uygulamayla evden çıkmamaları istenen 60 yaş üzeri vatandaşlar ile kronik hasta ve engelli olanların günlük alışverişleri, Tatvan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nde kurulan ekipler tarafından yapılacak.Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, "Bu salgın hastalık ile ilgili yerelde bizler de tedbirlerimizi aldık ve bu doğrultuda çalışmalar yürütüyoruz. Her ne kadar Covid- 19 virüsünü önleyici çalışmalar yapsak da bu virüsten korunmanın en önemli faktörü kişisel hijyen ve toplu alanlardan uzak durmaktır. Zaruri ihtiyaçlar dışında vatandaşlarımızın evden çıkmamasını istiyoruz. Özellikle de 60 yaş üstü, engelli ve kronik hastalığı olan vatandaşların geçici bir süreliğine evlerinde kendilerini korumaya almaları hayati önem taşımaktadır. 60 yaş üstü, engelli ve kronik hastalığı olan vatandaşlarımızın evden çıkmaması için de biz belediye olarak tedbir aldık. Bu doğrultuda dışarıdaki ihtiyaç ve alışverişleri için 153 AK Masa iletişim hattımız ile 0 (434) 827 1 153'ü aramaları yeterlidir" dedi.


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Kaynak: DHA

Etiketler : Zabıta Müdürlüğü, Koronavirüs, Tatvan, Güncel

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