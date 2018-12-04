Tatvan'da "Dünya Engeliler Günü" Kutlandı

Bitlis
'in Tatvan
ilçesinde Özel Eğitim Uygulama Merkezi tarafından "Dünya Engeliler Günü" dolayısıyla kutlama etkinliği düzenlendi.
"Bir çocuk değişir, Türkiye
gelişir" sloganıyla merkezin konferans salonunda düzenlenen programa, Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan
ve çok sayıda davetli katıldı.
Programda sahne alan okulun engelli öğrencilerinin hazırlayarak sahneledikleri gösteriler beğeniyle izlendi.
Etkinlikte konuşan Kaymakam Özkan, Dünya Engeliler Günü'nü kutlayarak, emeği geçenlere teşekkür etti.
Türkiye,Bitlis,Tatvan
04 Aralık 2018 Salı 17:30