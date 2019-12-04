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Tatvan'da engelli çocuklara yaş pasta sürprizi

Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan'ın eşi Arzu Özkan, ilçedeki zihinsel engelli ve otizmli çocuklara yaş pasta sürprizi yaptı.

04.12.2019 15:22 | Son Güncelleme: 04.12.2019 15:22Tatvan'da engelli çocuklara yaş pasta sürprizi
Kaymakamı Mehmet Ali Özkan'ın eşi Arzu Özkan, ilçedeki zihinsel engelli ve otizmli çocuklara yaş pasta sürprizi yaptı.
Çağlayan Mahallesi'ndeki Tatvan Özel Eğitim Uygulama Merkezi'ni ziyaret eden Özkan, sınıfları dolaşarak özel eğitim gerektiren çocuklarla bir araya geldi.
Okul ve öğrencilerin durumu hakkında bilgi alan Arzu Özkan, Dünya Engelliler Günü dolayısıyla çocuklarla yaş pasta kesti.
Özkan, özel eğitim gerektiren çocuklar için 12 Aralık'ta Tatvan Kültür Merkezi'nde etkinlik yapmayı planladıklarını söyledi.
Tatvan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Halil Akhan ve Tatvan Aile Destek Merkezi Müdürü Hatice Piral ile engelliler gününü kutlayan Özkan, daha sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.

Mehmet Ali Özkan, Arzu Özkan, Tatvan, Güncel

Kaynak: AA

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