Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Tatvan'da, esnafa ücretsiz maske dağıtımı başladı

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde, belediye tarafından üretilen maskeler ücretsiz olarak dağıtılmaya devam ediliyor.

09.04.2020 15:16 | Son Güncelleme: 09.04.2020 15:17
Tatvan'da, esnafa ücretsiz maske dağıtımı başladı

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde, belediye tarafından üretilen maskeler ücretsiz olarak dağıtılmaya devam ediliyor. İlk etapta belediye personelleri, sağlık çalışanları ve kolluk kuvvetlerine dağıtılan maskeler şimdi de esnafa dağıtılıyor.

Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, koronavirüs ile mücadele kapsamında açıklanan yeni önlemlerin ardından Tatvan Belediyesi Kültür, Sanat ve Spor merkezi tarafından üretilmeye başlanan maskelerin dağıtılmaya başlandığını söyledi. Başkan Geylani'nin talimatıyla harekete geçen belediye ve ilçe halk eğitim merkezi kurs hocaları ile kursiyerleri gönüllü olarak üretimine başlanan 20 bin adet maskenin dağıtımına başladı. İlk etapta belediye personelleri, sağlık çalışanları ve kolluk kuvvetlerine dağıtılan maskeler şimdi de esnafa dağıtılmaya başlandı. Üretimde belli bir sayıya ulaştıktan sonra maskeler sterilizasyon makinasında steril edildikten sonra beşerli paketler halinde dağıtılıyor. Ücretsiz bir şekilde esnafa dağıtım gerçekleştiren zabıta ekipleri, esnafa maske kullanımı konusunda bilgilendirmede bulunuyor.

'ÜRETİMİ 50 BİNE ÇIKARMAYA KARAR VERDİK'

Mesleki eğitim merkezinde üretime başlanan maskelerin dağıtımına başlandığını belirten Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, şunları söyledi:

"Belediye, kaymakamlık, emniyet, jandarma ve sağlık çalışanlarına ilk etap maskelerimizi teslim ettik. Bununla beraber esnaflarımıza da dağıtıma başladık. Üretim yapıldıkça sokağa çıkmak zorunda kalan vatandaşlarımıza da dağıtmaya başlayacağız. Üretimlerimiz devam etmekte ve üretilecek maske sayısını artırma kararı aldık. İlk etapta 20 bin olan üretim miktarını 50 bin adete çıkardık. Maskeler üretildikçe ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ücretsiz bir şekilde dağıtımını yapacağız."


Kaynak: DHA

Etiketler: Mehmet Emin Geylani, Tatvan Belediyesi, Tatvan, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Acun detayları bir bir anlattı! Survivor’da yarışmacılar değişecek Haberler
Acun detayları bir bir anlattı! Survivor'da yarışmacılar değişecek
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı Haberler
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı
Berfin, Erdoğan’ın da ’Namussuz’ dediği asitli saldırganı affetti Haberler
Berfin, Erdoğan'ın da "Namussuz" dediği asitli saldırganı affetti
Bilim Kurulu üyesinden korona uyarısı: Nüfusun yarısı hasta olabilir Haberler
Bilim Kurulu üyesinden korona uyarısı: Nüfusun yarısı hasta olabilir
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber’den şaşırtan sigara itirafı Haberler
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber'den şaşırtan sigara itirafı
Avrupa’da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor Haberler
Avrupa'da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor
Evde en çok onlar sıkılıyordu! Bakanlık dışarı çıkmalarına izin verdi Haberler
Evde en çok onlar sıkılıyordu! Bakanlık dışarı çıkmalarına izin verdi
Ekibiyle aşı için laboratuvara kapanan Türk profesörden heyecanlandıran paylaşım Haberler
Ekibiyle aşı için laboratuvara kapanan Türk profesörden heyecanlandıran paylaşım
Haberler ›› Güncel ››Tatvan'da, esnafa ücretsiz maske dağıtımı başladı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

17:08: Almanya Sağlık Bakanı Spahn: "(Kovid-19) 50 binden fazla kişi iyileşti" - Haber 17:08: Japonya'da Kovid-19'a karşı 130 milyon maske dağıtılacak - Haber 17:08: Esenyurt'ta sağlık çalışanları için üretilen siper maskelerin teslimine başlandı - Haber 17:08: Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yıl dönümü - Haber 17:07: Bilecik'te evde kalanlar için üstü açık otobüste konser - Haber 16:24: Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan koronavirüs uyarısı: Önlemler bırakılırsa illerde nüfusun yarısı hasta olur - Haber 16:13: Son dakika: Berfin Özek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da "Namussuz" dediği asitli saldırganı affetti - Haber 12:54: Kaza yerine göreve giden kadın polis, yakınlarının ölüm haberini alınca yıkıldı - Haberler