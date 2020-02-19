Haberler » Güncel » Tatvan'da gıda denetim seferberliği - Haber

Tatvan'da gıda denetim seferberliği

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yurt genelinde çalışan tüm kontrol görevlilerinin katılımıyla başlattığı "Gıda Denetim Seferberliği" kapsamında Bitlis'in Tatvan ilçesinde de denetimler yapılıyor.

19.02.2020 15:56 | Son Güncelleme: 19.02.2020 15:56Tatvan'da gıda denetim seferberliği
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yurt genelinde çalışan tüm kontrol görevlilerinin katılımıyla başlattığı "Gıda Denetim Seferberliği" kapsamında 'in ilçesinde de denetimler yapılıyor.

Yurt genelinde 17-22 Şubat 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan "sektör bazlı" denetim seferberliği kapsamında kolları sıvayan Tatvan Tarım ve Orman Müdürlüğü, halkın güvenli gıda tüketebilmesi için ilçedeki gıda üretim, satış ve toplu tüketim yerlerinde denetimlerine hız verdi. Uzmanlar tarafından gerçekleştirilen denetimlerin ilk 3 gününde Bakanlık tarafından belirlendiği gibi "et ve et ürünleri üreten iş yerleri", "süt ve süt ürünleri üreten iş yerleri", "ekmek ve ekmek çeşitleri", "unlu mamul üreten iş yerleri" denetlenerek, toplu tüketim yerlerinde de izlenebilirlik kontrollerine ağırlık verildi.

Denetimlerde ayrıca; genel ve özel hijyen gereklilikleri, kullanılan alet-ekipman ve personel hijyeni, hammadde kabulü ve depolanması, sıcaklık kontrolü ve soğuk zincir, işletmelerin ilaçlanması ve gıda etiketleme mevzuatı konularında kontroller yapılarak, Türk Gıda Kodeksine uygun faaliyette bulunmayan işletmelere ise 5996 sayılı kanun kapsamında idari para cezalarının uygulanacağı bildirildi. - BİTLİS

Bitlis, Tatvan, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:58  Aslı Enver kimdir? Aslı Enver nereli, kaç yaşında? Aslı Enver dizileri
16:16  Sporting Lizbon Medipol Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? Sporting Lizbon Medipol Başakşehir maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
16:13  Tottenham - RB Leipzig maçı ne zaman? Tottenham - Leipzig maçı saat kaçta, hangi kanalda?
15:53  UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turunda hangi maçlar oynanacak? UEFA Avrupa Ligi fikstürü! UEFA Avrupa Ligi maçları hangi kanalda?
15:21  Setenay Cankat kimdir? Setenay Cankat kaç yaşında, nereli? Setenay ne demek?
19.02.2020 18:00:57