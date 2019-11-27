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Tatvan'da "Gıda Denetimi" seferberliği

Tarım ve Orman Bakanlığının tüm kontrol görevlilerinin katılımıyla yurt genelinde başlatmış olduğu sektör bazlı denetim seferberliği kapsamında Bitlis'in Tatvan ilçesinde de gıda üretim, satış ve toplu tüketim yerlerinde denetimlere başlandı.

27.11.2019 14:40 | Son Güncelleme: 27.11.2019 14:45Tatvan'da
Tarım ve Orman Bakanlığının tüm kontrol görevlilerinin katılımıyla yurt genelinde başlatmış olduğu sektör bazlı denetim seferberliği kapsamında 'in ilçesinde de gıda üretim, satış ve toplu tüketim yerlerinde denetimlere başlandı.

Tatvan Tarım ve Orman Müdürlüğü kontrol görevlileri tarafından gerçekleştirilen denetimlerin 30 Kasım Cumartesi gününe kadar devam edeceği belirtildi. Halkın güvenli gıda tüketebilmesi için gerçekleştirilen denetimler kapsamında kontrol görevlileri tarafından ilçedeki gıda üretim, satış ve toplu tüketim yerleri kontrol edildi.

Denetim uzmanları tarafından denetimlerin ilk 3 gününde Bakanlık tarafından belirlendiği gibi et ve et ürünleri üreten iş yerleri, süt ve süt ürünleri üreten iş yerleri ve ekmek ve ekmek çeşitleri ile unlu mamuller üreten iş yerleri denetlendi. Genel ve özel hijyen gereklilikleri, kullanılan alet-ekipman ve personel hijyeni, hammadde kabulü ve depolanması, sıcaklık kontrolü ve soğuk zincir, işletmelerin ilaçlanması ve gıda etiketleme mevzuatı konularında kontroller yapılarak; Türk Gıda Kodeksine uygun faaliyette bulunmayan işletmelere 5996 sayılı kanun kapsamında idari para cezası uygulanacağı bildirildi. - BİTLİS

Bitlis, Tatvan, Güncel

Kaynak: İHA

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