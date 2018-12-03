Tatvan'da Güneşli Hava

03 Aralık 2018 Pazartesi 17:21



03 Aralık 2018 Pazartesi 17:21

Bitlis'in Tatvan ilçesinde, sıcak ve güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar, Van Gölü sahiline akın etti.Aralık ayına rağmen etkili olan sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar, Van Gölü'nün Tatvan sahiline yöneldi.Tatvan'ın yanı sıra çevre il ve ilçelerden vatandaşların sahile yönelmesiyle sahilde yoğunluk yaşandı. Vatandaşların bir kısmı sahil yolunda yürüyüş yaparken, bazıları da bisiklet sürdü.Ailesiyle sahilde güzel günü değerlendirmek isteyenler de çay bahçelerinde oturdu ve çocuklar da oyun alanlarında eğlendi.Sahildeki kafeterya işletmecileri, sıcak havayı fırsat bilen vatandaşların sahile akın ettiğini dile getirdi.