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Tatvan'da halı dokuma kursu açıldı

Bitlis'in Tatvan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) bünyesinde faaliyet gösteren Tatvan Aile Destek Merkezi (ADEM) tarafından kadınlara yönelik "Halı Dokuma Kursu" açıldı.

30.12.2019 11:03 | Son Güncelleme: 30.12.2019 11:08 Tatvan'da halı dokuma kursu açıldı
'in Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) bünyesinde faaliyet gösteren Tatvan Aile Destek Merkezi (ADEM) tarafından kadınlara yönelik "Halı Dokuma Kursu" açıldı.

Meslek edindirme kursları kapsamında İŞ-KUR destekli olarak açılan kursun 40 gün devam edeceği belirtildi. Toplam 25 kadın kursiyerin katılım gösterdiği kursta, kadın kursiyerler hem meslek öğrenmiş olacak hem de öğrendikleri bu meslekle aile bütçelerine katkı sağlamış olacak.

Mesleki Eğitim Merkezinde düzenlenen kursu ziyaret eden Tatvan SYDV Müdürü Mesut , kurs ve kursiyerlerle ilgili bilgi aldı. Kursun hayırlı olmasını dileyen SYDV Müdürü Mesut Karaman, kadın kursiyerlere başarı dileklerini iletti. - BİTLİS

Karaman, Bitlis, Tatvan, Güncel

Kaynak: İHA

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