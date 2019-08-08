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Tatvan'da husumetli aileler barıştırıldı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 3 aile arasında çıkan ve 7 kişinin silahla yaralandığı kavga barışla sonuçlandı.

08.08.2019 23:34 Tatvan'da husumetli aileler barıştırıldı
Bitlis'in Tatvan ilçesinde 3 aile arasında çıkan ve 7 kişinin silahla yaralandığı kavga barışla sonuçlandı.
Tuğ Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde 3 gün önce Acar, Demirtaş ve Önsoy aileleri arasında henüz belirlenemeyen nedenle silahlı kavga çıktı. Kavgada 7 kişi yaralandı.
Olayın büyümemesi için kanaat önderleri bir araya gelerek 3 aileyi barıştırmaya karar verdi.
İlçedeki bir otelin konferans salonunda düzenlenen barış töreni, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
Bitlis Müftüsü Mehmet Faysal Geylani, yaptığı konuşmada, barışın önemine ve gerekliliğini anlattı.
Ardından tüm aile bireyleri salavat eşliğinde Kur'an-ı Kerim'in altından geçerek barıştı.
Törene, AK Parti Bitlis Milletvekili Cemal Taşar, Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, kanaat önderleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cumhuriyet Caddesi, Tatvan, Bitlis, kavga, Güncel

Kaynak: AA

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