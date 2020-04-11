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Tatvan'da içme suyu hattındaki arıza onarılıyor

Bitlis'in Tatvan ilçesinde içme suyu hattında meydana gelen arızanın giderilmesi için çalışmalar sürüyor.

11.04.2020 15:46 | Son Güncelleme: 11.04.2020 15:46
Tatvan'da içme suyu hattındaki arıza onarılıyor
Bitlis 'in Tatvan ilçesinde içme suyu hattında meydana gelen arızanın giderilmesi için çalışmalar sürüyor.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, dün Kültür Mahallesi'ndeki eski ana isale hattında meydana gelen arızanın giderilmesi için başlatılan çalışmalar devam ediyor.
Ekiplerce, iki kez onarılan hat, yıprandığı için tekrar hasar gördü. Bu nedenle su verilemeyen mahallelere, arızanın giderilmesini ardından su verilmesi planlanıyor.
Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani de çalışmaları inceleyerek bilgi aldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Kültür Mahallesi, Bitlis, Tatvan, Güncel
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