Tatvan'da İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Yardım

Tatvan
ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nca 11 bin 982 ihtiyaç sahibine 2 milyon 307 bin 781 lira nakdi yardım yapıldı.
Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan
, yaptığı açıklamada, 2018 yılı içerisinde ihtiyaç sahibi insanlara el uzatma gayreti içerisinde olduklarını söyledi.
Bu yıl 2 bin 407 hanedeki 11 bin 982 ihtiyaç sahibine 2 milyon 307 bin 781 lira nakdi yardım yaptıklarını belirten Özkan, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü
tarafından yapılan merkezi yardımlar kapsamında da 15 bin 593 vatandaşa 19 milyon 451 bin 602 lira düzenli yardım ve 6 bin 667 haneye de 10 bin ton kömür yardımı yaptıklarını kaydetti.
Yardımların ihtiyaç sahiplerine doğru şekilde ulaşması için merkez ve köylerde personellerin alan taramaları ve hane ziyaretleri gerçekleştirdiğini aktaran Özkan, "Alan taramalarıyla ihtiyaç sahipleri ziyaret edilerek ihtiyaçları belirleniyor ve ihtiyaçların en kısa sürede bu ailelerimize ulaştırılması sağlanıyor." dedi.
11 Aralık 2018 Salı 17:31