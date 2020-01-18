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Tatvan'da kar yağışı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 11 köy yolu ulaşıma kapandı.

18.01.2020 15:07 | Son Güncelleme: 18.01.2020 15:12Tatvan'da kar yağışı
'in ilçesinde etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 11 köy yolu ulaşıma kapandı.

Tatvan'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı tüm ilçeyi etkisi altına aldı. Yoğun kar yağışı nedeniyle 11 köy yolu ulaşıma kapanırken, Bitlis İl Özel İdaresine bağlı ekipler de köy yollarının açılması için çalışmalara başladı.

Tatvan merkezde dün gece saat 02.00'de başlayan kar temizleme çalışmaları gün içerisinde de devam etti. Çalışmaları yerinde inceleyen Tatvan Belediye Başkan Yardımcısı Fahrettin Korkmaz, "İlçemiz genelinde kar yağışı olan bölgelerde çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Ekiplerimiz önceden belirlenen sorumluluk bölgelerinde kış çalışmaları kapsamında 7/24 olarak görevlerinin başında olup diğer kurum ve kuruluşlarla koordineli bir şekilde çalışmalarımızı yürütmekteyiz" dedi. - BİTLİS

Bitlis, Tatvan, Güncel

Kaynak: İHA

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