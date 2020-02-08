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Tatvan'da karla mücadele

Bitlis'in Tatvan ilçesinde kar yağışının ardından başlatılan yol açma çalışmaları sürüyor.

08.02.2020 13:44 | Son Güncelleme: 08.02.2020 13:44Tatvan'da karla mücadele
'in ilçesinde kar yağışının ardından başlatılan yol açma çalışmaları sürüyor.
Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, gazetecilere yaptığı açıklamada, çalışmaları 22 iş makinesi ve 150 personelle yürüttüklerini söyledi.
Bütün ekiplerin sahada aktif olarak çalıştığını ifade eden Geylani, "Esnaf ve vatandaşlar mağdur olmasın diye çarşı merkezindeki kar yığınlarını kamyonlarla şehir dışına taşıdık. Yol açma çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Açılan yolların tipi ve fırtınadan dolayı tekrar kapandığı için aynı yolu 3-4 kez açılmış oluyoruz." diye konuştu.

Mehmet Emin Geylani, Bitlis, Tatvan, Güncel

Kaynak: AA

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