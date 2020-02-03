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Tatvan'da karla mücadele çalışmaları

Bitlis'in Tatvan ilçesinde başlatılan karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

03.02.2020 14:32 | Son Güncelleme: 03.02.2020 14:50Tatvan'da karla mücadele çalışmaları
'in ilçesinde başlatılan karla mücadele çalışmaları devam ediyor.
Belediye karla mücadele ekipleri, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için Cumhuriyet Caddesi'nde biriktirilen karları kamyonlarla ilçe dışına taşıdı.
Gece saatlerinde de sürdürülen çalışmalarda kamu kurum ve okulların bahçeleri de kardan temizlendi.
Çalışmaları inceleyen Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, yoğun kardan dolayı vatandaşların mağdur olmaması amacıyla ilçedeki tüm yolları açık tuttuklarını söyledi.
Resmi kurumların ve okulların da bahçelerini de temizlediklerini bildiren Geylani, şöyle konuştu:
"İlçemizdeki 16 farklı noktada aynı anda karla mücadele çalışması yürütüldü. Ekiplerimiz tarafından mahallelerimizdeki tüm yollar kısa sürede açıldı. Tatilin sona ermesi nedeniyle eğitim ve öğretimde aksaklık yaşanmaması için tüm okulların bahçeleri kardan temizlendi. Şuan yol genişletme çalışmaları yapılıyor. Aynı zamanda çarşı merkezindeki karlar da kamyonlara yüklenerek yerleşim alanı dışına taşınıyor. Karla mücadele çalışmalarımız 10 kamyon ve 22 iş makinesiyle devam ediyor."

Cumhuriyet Caddesi, Bitlis, Tatvan, Güncel

Kaynak: AA

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